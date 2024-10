Annullata per maltempo. Festa delle Associazioni 2024 a Casorezzo: un weekend di giochi, gastronomia e divertimento per tutti

Letture: 3.223

Il comune di Casorezzo ha appena comunicato che a causa del maltempo la festa delle associazioni è stata annullata. Sarà per la prossima volta…

Casorezzo si prepara a celebrare la tradizionale Festa delle Associazioni, che si terrà domenica 27 ottobre 2024 presso il Parco della Villa Comunale, dalle ore 10. Una giornata pensata per coinvolgere tutta la comunità e mettere in luce il lavoro delle associazioni locali, con attività per grandi e piccini, buon cibo e tante sorprese.

Programma della giornata

L’evento avrà inizio alle ore 10, con l’apertura delle attività organizzate dalle diverse associazioni del paese. Tra i momenti clou della giornata, si segnala il Battesimo della Sella, curato dallo Spazio Remigiò, dove i bambini potranno provare l’emozione di salire a cavallo per la prima volta. Saranno inoltre allestiti giochi come il tiro a segno e altri passatempi tradizionali, che metteranno alla prova abilità e fortuna, con ricchi premi in palio.

Il pranzo della Pro Loco

A partire dalle 12:30, sarà possibile gustare il pranzo preparato dalla Pro Loco di Casorezzo. Il menu, all’insegna della tradizione locale, comprende pasta e fagioli, salamino bollito con lenticchie e dolci tipici come il Ruelin e la Brusela. Per chi lo preferisce, i piatti saranno disponibili anche da asporto. La prenotazione è consigliata, e può essere effettuata chiamando il numero 345 515 8244 o scrivendo a prolococasorezzo@gmail.com. Ci sono sicuramente ancora dei posti.

Le associazioni partecipanti

La festa vede la partecipazione di numerose realtà associative, tra cui Gli Irriducibili Cia’ Ca Vemm Casorezzo, l’ANPI di Casorezzo – sezione Marco Bertani, il Corpo Musicale San Giorgio Casorezzo, Remigiò Ranch e La Nuova Compagnia di Casorezzo. Ognuna di queste offrirà attività e momenti di intrattenimento per valorizzare il legame con la comunità e il territorio.

Una festa per tutte le età

Oltre al pranzo e ai giochi, i visitatori potranno divertirsi con attività come il gioco “Indovina il peso” e “Indovina il numero”, pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età in una giornata di puro divertimento e socialità. Un’occasione perfetta per riunire la comunità e celebrare il senso di appartenenza al paese.