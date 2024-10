Lorenteggio: ladro scoperto catturato nel cassonetto

Letture: 54

In via Gorizia, nel quartiere Lorenteggio di Milano, la mattina di ieri ha avuto luogo un movimentato episodio che si è concluso con l’arresto di un uomo. Un cittadino tunisino, proprietario di un furgone, è stato allertato dal sistema di allarme del proprio veicolo, parcheggiato in un cortile privato, che qualcuno stava tentando di forzarlo. Subito, l’uomo ha controllato le telecamere di sorveglianza di un vicino, scoprendo che un estraneo era riuscito a intrufolarsi nel veicolo.

Il confronto tra il proprietario e il ladro

Senza esitare, il proprietario del furgone si è diretto sul posto e ha sorpreso il ladro, che non si era ancora allontanato. Durante l’incontro, il tunisino ha richiesto immediatamente la restituzione del suo cellulare, sottratto dal veicolo. Il ladro ha negato di averlo con sé, affermando invece che era stato preso da un complice, un certo “Antonio”, che lo avrebbe restituito se fossero riusciti a “mettersi a posto”.

La fuga e l’intervento della polizia

Mentre il proprietario seguiva il sospetto per cercare di recuperare il cellulare, i due hanno incrociato un agente della security di ATM, a cui il tunisino ha chiesto di contattare il 112. Nel giro di pochi minuti, una volante di polizia, che era già nelle vicinanze, è arrivata sul posto. Alla vista dei poliziotti, il ladro ha tentato una fuga disperata, dando inizio a un inseguimento per le vie circostanti. La corsa si è conclusa rapidamente: il sospetto è stato trovato nascosto tra la spazzatura di un cassonetto dell’immondizia, da cui gli agenti lo hanno estratto a forza.

L’Identificazione e le sorprese

Il cellulare del tunisino, però, non è stato ritrovato, rendendo cosí possibile solo l’accusa di tentata truffa nei confronti del ladro. Comunque, attraverso l’ identificazione e il controllo delle banche dati del sistema digitale interforze, gli agenti hanno scoperto che l’uomo, un 33enne italiano, risultava già segnalato e con precedenti e doveva ancora scontare un residuo di pena di un anno per reati contro il patrimonio, comminato dal tribunale di Cagliari.