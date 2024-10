Occhi aperti su Ossona. Nasce il Controllo del Vicinato

Letture: 2.053

Ieri sera, all’auditorium di via Litta Modignani, si è tenuta la prima riunione del nuovo Controllo del vicinato di Ossona. Promosso dalla nuova amministrazione comunale e dal sindaco Giovanni Venegoni, il comitato si è costituito e già da ieri è pronta anche la chat whatsapp a dedicata a chi ha aderito al progetto. Sarà una chat privata e il suo nome sarà Occhi su Ossona.

Sotto la guida del comandante della polizia locale Giovanni Versetti, e di Pierluigi Falvo, nominato coordinatore dei gruppi di controllo di vicinato che man mano si formeranno, più di 70 persone hanno ascoltato l’esperienza e la presentazione di Fausto Benzi, coordinatore del controllo del vicinato di Cuggiono, che ha illustrato i numerosi benefici dell’iniziativa che rimane, oltre che un modo per difendersi dai ladri, anche modo di creare coesione del paese.

Benzi ha raccontato come la partecipazione dei cittadini al controllo del vicinato abbia portato alla diminuzione di furti e di microcriminalità a Cuggiono. La maggior parte delle persone presenti ha aderito alla prima riunione , cominciando a costituire una promettente ossatura dei gruppi. Per Ossona è un grande successo. Pierluigi Falvo, il coordinatore di Ossona, ha detto una importantissima verità. “Si tratta di un’iniziativa di sicurezza partecipata, vuol dire che tutti i cittadini aiutano e supportano nella sicurazza “.

La sicurezza partecipata è un concetto costituzionale che spinge a creare un mondo in cui la collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine è strettissima, soprattutto nello scambio di informazioni vitali per garantire la salvaguardia del modo di vivere civile, perennemente sotto attacco tanto dalla microcriminalità quando dalla grande criminalità.

Dopo l’interessante incontro il sindaco Giovanni Venegoni ha ricordato a tutti che il numero da chiamare per le emergenze è il nue 112, e che chiamare il sindaco o i consiglieri o gli assessori quando succede qualcosa che richiede un intervento immediato non è sbagliato, ma è una perdita di tempo. Chiamando il numero unico europeo per le emergenze si risparmia tempo e si velocizzano le operazioni di intervento e di soccorso.

L’iscrizione

Per iscriversi al controllo di vicinato ci si può recare in comune, in piazza Litta, negli uffici della polizia locale, dove sono disponibili i moduli da compilare e dove si possono poi riconsegnare una volta firmati. Infine chi si è iscritto sarà contattato dal coordinatori dei gruppi della via e inserito nella chat whatsapp Occhi su Ossona.