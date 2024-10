Fermato 23enne con 20mila euro in borse di lusso: indagini in corso a Milano

Letture: 3.442

Lo hanno trovato con delle borse di lusso nuove, probabilmente rubate, del valore di circa 20 mila euro. Si cercano i proprietari. Durante un normale controllo in via Bressanone, nel quartiere di Niguarda a Milano, una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Milano ha fermato un 23enne argentino per un accertamento. Il giovane, privo di documenti al momento del fermo, ha assicurato di averli a casa, inducendo i militari ad accompagnarlo presso la sua abitazione per verificarli.



Giunti all’interno dell’appartamento indicato dall’argentino, i carabinieri hanno però scoperto che i suoi documenti personali non c’ erano. Al contrario, sono stati rinvenuti borse di lusso nuove, con il cartellino del prezzo ancora attaccato, abbigliamento e scarpe di marca, per un valore stimato intorno ai 20mila euro. L’uomo, alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza della merce, non ha saputo fornire alcuna risposta convincente.



Condotto in caserma per essere identificato, è emerso che il 23enne possiede diversi precedenti di polizia e si trova in Italia in qualità di senza fissa dimora. Al momento, è trattenuto nelle camere di sicurezza con l’accusa di ricettazione, mentre le indagini continuano per stabilire l’origine degli oggetti di lusso rinvenuti.