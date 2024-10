Milano, spaccio di droga e furto di rame nelle stazioni. 2 arresti

Letture: 1

Sabato scorso, la Polizia ferroviaria ha arrestato due uomini a Milano in due distinte operazioni per furto aggravato di rame e spaccio di droga. Entrambi i fermati sono stati condotti in questura per l’identificazione e le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali altri legami criminali.

Arresto per detenzione di droga

La prima operazione si è svolta nella mattinata, presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, durante i consueti controlli di sicurezza, hanno fermato un 19enne italiano. Il giovane, al momento del fermo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di ecstasy per un totale di 8,50 grammi e di ulteriori 4 grammi di sostanze oppiacee.

Secondo gli inquirenti, la quantità di droga in suo possesso non lascia dubbi sul fatto che fosse destinata allo spaccio. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Speriamo che che dovrà affrontare adesso gli serva come lezione di vita e gli insegni che i soldi facili, non sono mai così facili.

Furto di rame allo Scalo Ferroviario

In serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno effettuato una seconda operazione presso lo Scalo Ferroviario di Milano Smistamento. Durante il servizio di pattugliamento, hanno sorpreso un 38enne dello Sri Lanka che stava caricando su un furgone svariate bobine e cavi di rame, per un peso complessivo stimato tra i 500 e i 700 kg. Il rame, sottratto dai depositi ferroviari, è un materiale di valore sul mercato nero, spesso oggetto di furti.

Poi sc’è chi dà la colpa alle ferrovie per i guasti o se i treni non partono. Il 38enne è stato immediatamente arrestato per furto aggravato e condotto in questura. Entrambi gli arresti sono stati convalidati e i due uomini restano in custodia cautelare in attesa di ulteriori sviluppi e ulteriori indagini.

