Borseggiatore all’Esselunga di via Cena. La squadra mobile ne blocca 4

Ieri, la squadra mobile della polizia di Milano ha arrestato un borseggiatore nella zona di Porta Vittoria, in via Cena, all’interno dell’Esselunga. Gli agenti hanno notato quattro individui sospetti in via San Michele del Carso. Questi stavano seguendo un uomo anziano che rincasava dopo aver fatto la spesa. Poco dopo i due hanno rinunciato e sono saliti in auto con altre due persone. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di pedinarli fino a ceh non sono arrivati al supermercato Esselunga di via Cena, dove due dei sospetti sono scesi dal veicolo, mentre gli altri due sono rimasti all’interno dell’auto.

All’interno del supermercato, la coppia si è separata. Uno di loro, l’uomo di 37 anni, arrivato vicino alle casse, ha approfittato della situazione per borseggiare un uomo di 85 anni, che aveva appena passato le casse dopo aver pagato la spesa, sfilandogli il portafoglio dalla tasca. A quel punto, gli agenti che monitoravano la scena sono intervenuti prontamente fermando tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di 3 uomini di 37, 34 e 32 anni, e una donna di 36 anni, tutti di nazionalità romena.

Durante l’operazione, è emerso che i quattro erano in comunicazione tramite una chiamata condivisa fra loro. Il borseggiatore è stato arrestato e sottoposto a processo per direttissima, mentre gli altri tre individui, già segnalati nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine per reati di furto, sono stati indagati. Il portafoglio, in cui c’erano i documenti personali, 300 euro e delle carte bancarie è stato restituito alla vittima in sede di denuncia di furto. Infatti l’uomo non si era accorto di essere stato derubato