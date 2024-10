Arrestato rapinatore seriale di farmacie a Milano: fermato dopo 8 colpi

Letture: 3.424

La Polizia di Milano ha arrestato in via cautelare un 28enne italiano, accusato di aver commesso numerose rapine aggravate in farmacie della zona sud della città, in particolare in zona Lorenteggio.

In un arco temporale di circa 20 giorni, l’uomo avrebbe compiuto una serie di rapine in farmacie comunali, sempre adottando modalità simili. Con il viso nascosto da un passamontagna e armato di bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici, minacciava i farmacisti per farsi consegnare del denaro. La sua azione spregiudicata ha creato grande allarme tra i residenti e il personale delle farmacie.

Dopo un’ennesima rapina e avendo ormai una descrizione piuttosto precisa del rapinatore, la dirigente del commissariato Lorenteggio ha organizzato una serie di servizi per rintracciare il rapinatore. La svolta nelle indagini è arrivata il 18 settembre, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una farmacia in via delle Forze Armate. Il soggetto corrispondeva alle descrizioni fornite e dell’uomo che, poco prima, aveva rapinato un’altra farmacia, in via Bagarotti.

Alcune delle immagini delle rapine

Dopo averlo fermato per l’identificazione, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo era in possesso di un coltello di grosse dimensioni. Sono poi andati nella sua abitazione, per la perquisizione di routine, e hanno trovato diversi capi d’abbigliamento che corrispondevano esattamente a quelli utilizzati durante le rapine.

Grazie alle prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza di varie farmacie, e al materiale sequestrato, la polizia ha collegato l’indagato ad almeno otto rapine. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GiP) e trasferito al carcere di San Vittore.

