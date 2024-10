Incidente a Busto Arsizio: ciclista 83enne investito da un’ auto. È in gravi condizioni

Letture: 2.701

Un grave incidente è avvenuto stamattina a Busto Arsizio, in via Contardo Ferrini all’altezza circa del numero civico 16. La chiamata alla centrale operativa del numero unico d’emergenza 112 è arrivata alle 10.50, e segnalava un ciclista, di 83 anni, investito da un’automobile.



L’uomo ha riportato diversi traumi, tra cui un trauma cranico, lesioni al volto, alla schiena e agli arti superiori e inferiori. Le condizioni del ciclista sono apparse subito critiche, tanto che l’ambulanza della Croce Rossa di Lainate lo ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.



In via Contardo Ferrini è intervenuta la Polizia Locale di Busto Arsizio, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’automobilista coinvolto o sulle cause di quanto successo.