Incidente a Vermezzo con Zelo: giovane cade dal tetto e perde la vita

Letture: 3.601

Tragedia questo pomeriggio a Vermezzo con Zelo, in via Kennedy, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un’ abitazione. Il giovane stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i soccorritori dell’ATA Soccorso e un’automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, dalle prime informazioni giunte sembra che per il giovane non ci sia stato più nulla da fare. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Annunci