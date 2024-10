Tentato omicidio a Milano per una lite per futili motivi. Arrestato un 25enne

Letture: 3.581

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato su ordine della Procura di Milano con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è legato a un episodio avvenuto l’8 giugno scorso in Via Rembrandt, nel quartiere San Siro, dove un 32enne rumeno è stato accoltellato più volte all’addome durante una lite scoppiata per motivi banali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la discussione è nata da un diverbio su chi dovesse utilizzare per primo un distributore automatico. Il 25enne, in preda alla rabbia, ha reagito in maniera violenta contro il 32enne, che si trovava in compagnia della fidanzata, poi è fuggito. Allertato il Nue 112, Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove ha subito un delicato intervento chirurgico e, dopo un mese di ricovero, è stato dimesso.

Il tatuaggio sulla mano

Le indagini della Squadra Mobile di Milano, condotte grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, hanno permesso di identificare l’aggressore. Un tatuaggio visibile sulla mano del 25enne, notato sia dalla vittima che dalla sua fidanzata, ha giocato un ruolo chiave nel riconoscimento.



Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore. L’indagine è ancora in corso e la responsabilità dell’accusato sarà confermata solo in seguito al processo.

