Incidente. Auto ribaltata nel fosso, ma l’autista è introvabile

ieri sera, alle 21:07, la centrale operativa del 112 ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale, un’auto ribaltata in un fosso, avvenuto all’incirca all’altezza della rotonda che divide i paesi di Ossona, Santo Stefano Ticino e Marcallo con Casone, sulla strada provinciale 128. Chi chiamava detto di non essere coinvolto nell’incidente e che non vedeva alcuna persona ferita, però c’era un’auto ribaltata all’interno del fosso di fianco alla strada.

Sul posto sono stati quindi inviati un’ambulanza dei soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, i vigili del fuoco con un carro gru e un impianto di illuminazione, dato che quella rotonda non è illuminata e la serata era piovosa e particolarmente buia, e una fattura della radiomobile dai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Una volta sul posto i soccorritori e Vigili del Fuoco si sono messi subito a cercare la possibile vittima dell’incidente, che avrebbe potuto essere sbalzata fuori dall’auto è finita nel campo in mezzo alle alte sterpaglie, oppure essere sotto l’auto,che giaceva nel fosso con le ruote rivolte verso il cielo.

Alle 22:30 stavano ancora cercando. Sono riusciti a muovere l’auto, per controllare anche sotto ma non hanno trovato nessuno. Infine, si sono arresi. Hanno circondato l’auto ribaltata con un nastro bianco rosso e se ne sono andati. È toccato i carabinieri identificare l’auto dalla targa e rintracciare il proprietario, per la rimozione, e il possibile autista per i controlli con l’alcool e il droga test che, essendo fatti diverse ore dopo l’incidente, saranno sicuramente negativi.

