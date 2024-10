Cusano Milanino: tenta il colpo in banca armato di una penna Bic, arrestato un 46enne

Letture: 3.442

Nel pomeriggio di ieri a Cusano Milanino, in viale Matteotti, un uomo di 46 anni ha cercato di mettere a segno una rapina in banca piuttosto insolita. L’uomo, travisato con un cappellino e occhiali da sole, ha scelto un’arma decisamente inusuale: una penna Bic. Il primo tentativo di rapina è avvenuto all’esterno della banca, dove ha minacciato una donna di 59 anni che si trovava al bancomat, puntandole contro la penna. La donna, però, non si è lasciata intimorire ed è riuscita a scappare.

Non scoraggiato dal fallimento, l’uomo è quindi entrato nella filiale e ha cercato di intimorire i dipendenti agli sportelli, minacciando di colpirli al collo con la penna Bic se non gli avessero consegnato il denaro. Fortunatamente, l’allarme è stato dato in tempo e i carabinieri sono intervenuti, arrestando il maldestro rapinatore.

L’episodio ha destato curiosità, perché, sebbene la penna Bic sia uno strumento versatile – si va dall’essere usata come cerbottana per palline di carta fino a diventare, in casi estremi, un’arma di autodifesa, come suggerito in alcuni video sui social – non è esattamente l’oggetto che ci si aspetterebbe di vedere in una rapina, anche se è vero che, come dice il proverbio, “uccide più la penna che la spada”.

