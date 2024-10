Incendio al Tribunale di Milano. Evacuate 500 persone. Nessun ferito

Letture: 1

Momenti di tensione questa mattina presso il Tribunale di Milano, in via Freguglia, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno dei locali delle vecchie caldaie, ormai in dismissione. L’allarme è scattato intorno alle 10:45, e in pochi minuti tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di via Messina, accompagnate da un carro soccorso, sono giunte sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il denso fumo che si è sviluppato nei primi minuti ha, però, reso necessaria un’ evacuazione del Palazzo di Giustizia, con il personale e i presenti che hanno dovuto temporaneamente abbandonare l’edificio. Ci sono in strada circa 500 persone. Fra giudici avvocati e clienti. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate, grazie anche alla prontezza delle operazioni di soccorso.

In via preventiva, la centrale operativa del Nue 112 ha inviato sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di Milano e un mezzo di soccorso avanzato dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), a supporto dei Vigili del Fuoco. Nonostante il fumo, l’assistenza sanitaria non ha dovuto fronteggiare emergenze particolari. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Milano, del Comando di via Beccaria, per gestire la viabilità e monitorare l’accesso all’area

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’incendio possa essere stato causato da un guasto di natura elettrica, ma ulteriori verifiche saranno necessarie per determinare con esattezza le cause dell’incidente. Al momento, i Vigili del Fuoco stanno effettuando i controlli di rito per assicurarsi che non vi siano ulteriori rischi, mentre la situazione è già stata dichiarata sotto controllo