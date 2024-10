Milano. Rapina in un ristorante etnico di via Benedetto Marcello, aggredito il cassiere. Bottino: una coca cola

Letture: 1.252

Un pugno per portar via una coca cola. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, un 26enne pakistano, impiegato come cassiere in un ristorante etnico di via Benedetto Marcello, a Milano, è stato vittima di una rapina impropria. Un uomo, descritto come un nordafricano, è entrato nel locale e ha preso una coca cola. Poi , dopo aver colpito con un pugno al viso il cassiere, è fuggito senza pagarla.



Il giovane cassiere, spaventato ma fortunatamente non ferito gravemente, ha subito chiamato il 112. La centrale operativa ha allertato la volante più vicina e un’ambulanza dei Soccorritori della Santa Lucia. Una volta sul posto mentre i sanitari si occupavano del cassiere, medicandolo e poi trasportandolo per accertamenti, in codice verde, al pronto soccorso del Policlinico, i poliziotti hanno iniziato le indagini per identificare il rapinatore, attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona.

Infatti anche se il bottino è stato esiguo, praticamente ridicolo, si è trattato comunque di una rapina violenta, anche se perpetrata senza armi. La gravità dell’atto, e di conseguenza la condanna prevista, sono le stesse che se avesse portato via un milione di euro.





