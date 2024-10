Milano, trovato un tesoro da 1 milione di euro in gioielli rubati. 3 indagati per ricettazione

Letture: 3.454

Ieri a Polizia della questura di Milano ha indagato 3 persone per ricettazione, dopo aver sequestrato un vero e proprio “tesoro” composto da oro, gioielli e orologi di lusso. Il valore stimato è di circa un milione di euro. I 3 indagati sono un peruviano di 58 anni, e 2 egiziani di 61 e 56 anni. Sono sospettati di aver accumulato i preziosi attraverso furti in abitazione. Quindi chi dovesse riconoscere degli oggetti rubati fra quelli del video potrà rivolgersi alla questura per averli indietro.

Annunci

Il video

Gli oggetti si potranno vedere meglio, a partire dal 21 ottobre 2024, accedendo alla sezione “Bacheca oggetti rinvenuti” del sito della Questura di Milano al link: http://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati. una volta individuati i propri oggetti, sarà necessario presentare la denuncia di furto alla questura per fare la richiesta di restituzione.

Annunci

A ritrovare il tesoro sono stati i poliziotti della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Milano. Lo scorso 5 ottobre, quando gli agenti, impegnati in un servizio in via Litta Modignani, ad Affori, Milano, hanno notato uno scambio sospetto tra due individui. Dopo aver fermato uno dei due, un o dei due egiziani, e averlo perquisito, gli hanno trovato addosso diversi oggetti preziosi, di cui non ha saputo spiegare in modo convincente la provenienza. Così hanno proceduto con il sequestro.



Grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza della zona, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del cittadino peruviano che aveva ceduto i preziosi. Così, nel pomeriggio del 7 ottobre, è stato organizzato un pedinamento, e gli agenti hanno sorpreso il peruviano in un bar di Via Dei Transiti, a Nolo, mentre effettuava un altro scambio con un altro egiziano. A sua volta fermato e perquisito, l’egiziano aveva addosso circa 200 grammi di oggetti in oro per i quali aveva pagato 5.000 euro.



Le perquisizioni successive hanno permesso di trovare, nell’auto del 58enne peruviano, circa 10.000 euro in contanti e attrezzi per la lavorazione e valutazione di oro e pietre preziose. Tuttavia, il vero colpo di scena è avvenuto quando gli agenti hanno scoperto una cassetta di sicurezza bancaria intestata all’uomo, nella quale erano custoditi centinaia di oggetti in oro, pietre preziose e orologi di marche prestigiose, il cui valore complessivo è stato stimato intorno al milione di euro.

I primi accertamenti hanno confermato che alcuni degli oggetti sequestrati provengono da furti in abitazione commessi anche negli scorsi anni.





Annunci