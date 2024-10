Arrestato un israeliano e il complice egiziano per questioni di droga

Letture: 2.579

Durante uno dei numerosi servizi di osservazione organizzati dalla polizia snei pressi di appartamenti e palazzine sospettati di essere luoghi di spaccio, gli agenti in borghese della squadra mobile di Milano hanno sorpreso in flagranza, e arrestato, un 25enne egiziano e un 35enne israeliano. E’ successo ieri in via San Miniato, nel quartiere di Quarto Cagnino a Milano.

Annunci

Alle 22.20 i poliziotti hanno visto l’egiziano uscire di casa. Tra le mani aveva una busta ermeticamente chiusa con del nastro adesivo marrone. Insospettiti dall’uscita a quell’orario e immaginavano che il controllo sarebbe stato positivo. infatti, lo hanno fermato, identificato e infatti nel plico c’erano di 2,38 grammi di mefedrone e una boccetta con circa 70 ml di droga liquida Ghb-Gbl, la droga dello stupro. La droga è stata identificata poi con degli esami di laboratorio specifici.

Annunci

La successiva perquisizione dell’abitazione, da cui era uscito l’egiziano ha portato al fermo anche dell’israeliano, che condivideva l’appartamento, e al sequestro di materiali per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione. In casa sono stati trovati 9,06 grammi di mefedrone, 2,14 grammi di hashish, 7 pasticche (3,5 grammi) di ecstasy, 800 grammi di GHB-GBL, un altro flacone con altri 40 ml della stessa sostanza. Sequestrati anche 400 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita.

Annunci

Entrambi gli uomini sono stati arrestati e dovranno affrontare accuse per traffico di stupefacenti. Come spiega anche Wikipedia il mefedrone è una sostanza psicoattiva dall’azione stimolante appartenente alla classe chimica dei catinoni i cui effetti sono assimilabili in parte alla cocaina e in parte all’ MDMA.