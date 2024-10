Abbiategrasso. Studente del Lombardini,16 anni, butta a terra il professore

Letture: 4.216

Questa mattina verso le 11.30, all’istituto Lombardini, in via Vivaldi, ad Abbiategrasso , un docente di 47 anni è stato aggredito da uno studente di 16 anni. Mentre erano in corridoio, lo studente lo ha inseguito, preso di spalle e fatto cadere per terra. Non sono ancora del tutto chiare le motivazioni e come si sono svolti i fatti, su cui stanno indagando i carabinieri. Il ragazzo è stato fermato dagli altri insegnanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e una ambulanza di Ata soccorso della sezione di Zelo Surrigone, che hanno medicato l’insegnante e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde. Ha alcune tumefazioni al volto e una prognosi di 21 giorni, quanto basta perchè il 16enne sia denunciato d’ufficio per lesioni. Oltre che per le lesioni procurate all’insegnante, il 16enne è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Infatti gli insegnanti in servizio sono pubblici ufficiali, una qualifica che permette loro di dare i voti e i giudizi agli allievi con un profilo di ufficialità riconosciuta dallo Stato. Non è ancora noto quale sarà la risposta della scuola sull’atto. Probabilmente attendono la relazioni e la fine delel indagini per fare le loro scelte sul destino del ragazzo.

