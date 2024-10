Incidente ferroviario a Rescaldina: 38enne di Busto Arsizio muore investito dal Malpensa Express

Letture: 1.880

Un incidente ferroviario a Rescaldina. Stamattina, poco prima delle 6, un uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio è stato investito dal Malpensa express, in direzione Malpensa, all’altezza della stazione di Rescaldina, ini provincia di Milano). La vittima è morta sul colpo a seguito dell’impatto. Immediatamente allertata, la centrale operativa del 112, che ha ricevuto la chiamata alle 5.52, ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Legnano e i sanitari del 118, la polizia ferroviaria del comparto di Milano e i carabinieri della compagnia di Legnano.

Le cause dell’incidente sono al momento al vaglio della magistratura, che sta effettuando degli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, ma probabilmente si è trattato di un gesto volontario. Il magistrato di turno ha già dato le disposizioni per la rimozione del corpo dai binari. Il triste compito è stato effettuato dai vigili del fuoco, che si sono occupati anche, insieme alle forze dell’ordine presenti, di evacuare il treno e assistere i passeggeri, che sono stati poi trasportati all’aeroporto di Malpensa con degli autobus.



Il traffico ferroviario è stato bloccato per ore, causando disagi significativi per i viaggiatori. I treni del Malpensa Express in partenza sia dall’aeroporto che da Cadorna e dalla Stazione Centrale di Milano sono stati soppressi e sostituiti da autobus. Anche gli altri treni che passano da Rescaldina hanno registrato forti ritardi. Ai passeggeri sono stati inoltre consigliati dei percorsi alternativi. La Procura ha condotto i rilievi sul luogo dell’incidente, consentendo la rimozione del corpo dai binari intorno alle 9 del mattino. La circolazione ferroviaria sta lentamente riprendendo e si prevede un graduale ritorno alla normalità nelle prossime ore.

