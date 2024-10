Tragedia a Cinisello Balsamo: cede il terreno, 61enne muore sepolto durante uno scavo vicino casa

Letture: 3.228

Tragedia questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, in via Volta 66, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita durante dei lavori vicino alla propria abitazione. L’uomo stava tentando di bloccare un’infiltrazione nel garage sottostante la sua casa, scavando per cercare di risolvere il problema, quando improvvisamente il terreno ha ceduto, trascinandolo ad una profondità di circa due metri e mezzo e seppellendolo.

I soccorsi sono stati immediati: La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto Vigili del Fuoco con due squadre, tra cui il personale specializzato del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha lavorato per quasi due ore prima di riuscire a recuperare il corpo del 61enne. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, però, l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche il personale medico del 118 e i Carabinieri di Cinisello Balsamo, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.



