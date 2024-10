Ossona: serata di tensione in Piazza Litta tra aggressioni e feste notturne. I residenti sono esausti”

Letture: 4.083

A Ossona, ieri sera il solito tossicodipendente in crisi di astinenza, o sotto l’effetto della droga, non si capisce mai bene, è andato “fuori di testa” e, dopo essere stato cacciato da alcuni bar, ha aggredito un gruppo di ragazzi e ne ha preso uno a testate. Il noto tossicodipendente, uno di quelli che sono ancora liberi, ha poi continuato a dar di matto fino a che i ragazzi della compagnia, stufi di essere malmenati, disturbati e taglieggiati, hanno dato inizio a una specie di caccia all’uomo che, grazie al cielo, si è conclusa senza nessun risultato.

Alcuni dei residenti fra piazza Litta, via Patrioti e via Padre Giuliani, hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Al loro arrivo per qualche tempo in piazza è stata riportata la calma. Non c’è traccia di interventi del 118 quindi possiamo dire che nessuno si è fatto male, per questa volta. La volta scorsa era andata peggio. Il tossicodipendente è fuggito da qualche parte, nascondendosi negli anfratti di Ossona. Purtroppo però la terribile serata degli ossonesi non è finita. Da quanto si è saputo, una famiglia di sudamericani ha acquistato un appartamento in via Patrioti, vicino alla piazza.

Ci mancavano i peruviani del latin festival

Dato che hanno una cultura esuberante, hanno iniziato a dare feste da ballo e musica latino americano sul balcone. Le feste continuano ben oltre la mezzanotte, fino anche alle due di notte. a quanto ci dicono, i fuochi d’artificio piuttosto corposi e rumorosi che si sono sentiti ieri sera intorno alle 2:00 del mattino erano opera loro. In queste ultime settimane, sin dai primi momenti in cui si è visto che la situazione Piazza Litta stava degenerando, l’amministrazione comunale ha intensificato il numero di pattuglie serali della polizia locale, ma a quanto pare non è sufficiente a mantenere la calma e a garantire il riposo ai poveri residenti di piazza Litta via padre Giuliani e via Patrioti.

