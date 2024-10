Il Bip dello Sdi in Stazione Centrale. Va a denunciare lo smarrimento dello zaino e lo arrestano

Letture: 1

E’ successo ieri , in stazione centrale, presso gli uffici della polizia ferroviaria. Un 33enne bengalese, vi ci si è recato per denunciare lo smarrimento, o furto, del suo zaino. Un cittadino modello che si fida dello stato, ma si era dimenticato che non sdisempre era stato così. Infatti, non appena i poliziotti hanno inserito le generalità dei suoi documenti nel sistema digitale interforze, si è sentito il classico bip dell’alert che è apparso sullo schermo, dal lato dell’operatore. Il bip arriva insieme ad un pop up su cui il poliziotto può leggere la segnalazione relativa al nome appena inserito.

Nel caso specifico si trattava del nome di un ricercato. Infatti nel sistema era presente un provvedimento di condanna al carcere da parte del tribunale di Roma. Il 33enne doveva scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione, e pagare una multa di 4.200 euro per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2019 a Roma.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno completato la denuncia di smarrimento e poi hanno arrestato il bengalese. L’uomo, successivamente, è stato condotto al carcere San Vittore di Milano. intanto però cercheranno il suo zaino.

