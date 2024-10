Incidente sul lavoro a Rescaldina. Colpito da un tondino di ferro

Letture: 2.323

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi poco prima delle 16:13 all’azienda OMB Valves, che si trova in via Castellanza 47 a Rescaldina (MI). Uno dei 2 proprietari, un uomo di 54 anni che era al lavoro in azienda, è stato improvvisamente colpito al volto da un tondino di ferro, riportando un trauma cranico e delle lesioni facciali, principalmente al sopracciglio.



E’ stato immediatamente soccorso e chiesto l’intervento del 112. La centrale operativa ha avviato sul posto, per ogni evenutale soccorso, sia personale medico sia tecnico. I soccorritori delle squadre di emergenza, tra cui un’automedica dell’AAT Varese, un’auto infermieristica, e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, hanno stabilizzato l’uomo prima di trasportarlo in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano. Il 54enne è sempre stato vigile e sveglio, ed il codice rosso è stato decretato in via precauzionale. le sue condizioni saranno valutate in ospedale, dove resterà sotto osservazione almeno 24 ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Legnano e l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) per accertare le dinamiche dell’infortunio e valutare eventuali responsabilità in merito alle norme di sicurezza sul lavoro. Dopo l’infortunio, sarà sottoposta a delle verifiche, di routine in questi casi, per comprendere se vi siano stati errori o violazioni dei protocolli di sicurezza che possano aver contribuito all’evento.

L’azienda OMB Valves è presente a Rescaldina da circa un anno. Prima si trovava a Corsico. I proprietari, i 2 fratelli Brevi, avevano acquisito il capannone della Emerson e avevano assorbito il loro personale in esubero.

