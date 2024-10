Violenta lite al Bar Margot: il questore sospende la licenza per 15 giorni

Letture: 36

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione della licenza per la gestione del “Bar Margot”, situato in piazza Costa 21 a Cinisello Balsamo, per un periodo di 15 giorni. La decisione rientra nell’ambito delle operazioni di prevenzione e controllo del territorio, messe in atto dalla Polizia di Stato per contrastare fenomeni di criminalità nei locali pubblici, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il provvedimento è stato notificato al titolare del bar dagli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo nella giornata di ieri. Alla base della sospensione vi è un grave episodio di violenza verificatosi all’interno e nei pressi del locale agli inizi del mese di agosto.



In quell’occasione, la Polizia era intervenuta per soccorrere un cliente del bar trovato ferito e riverso a terra dopo una lite tra più persone. L’uomo, che si trovava nel bar insieme alla moglie, aveva avuto una discussione per futili motivi con altri frequentatori del locale. La situazione era rapidamente degenerata: il cliente era stato trascinato fuori, in un vicolo adiacente, dove era stato aggredito brutalmente. Le lesioni riportate, in particolare al volto e all’orecchio, hanno richiesto il suo trasferimento in ospedale. Anche la moglie dell’uomo, intervenuta per difenderlo, era stata aggredita, riuscendo comunque a chiedere aiuto. Anche la donna aveva dovuto essere medicata in ospedale.

Annunci

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. permette al Questore di sospendere la licenza di un esercizio commerciale qualora questo sia teatro di tumulti o gravi disordini, o se frequentato abitualmente da persone pregiudicate o pericolose, ponendo così a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il “Bar Margot” è ora sottoposto a uno stop di 15 giorni, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori episodi di violenza e ristabilire la tranquillità nella zona. Le forze dell’ordine fanno sapere che continuano a monitorare con attenzione i locali pubblici dell’area, nell’intento di prevenire situazioni simili e per garantire la sicurezza della comunità locale.

Annunci