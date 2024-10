Legnano: uomo in stampelle derubato del Rolex, mentre proteggeva il portafogli

Letture: 2.546

Un furto con destrezza particolarmente odioso si è verificato ieri, intorno alle 13, in via San Domenico a Legnano. Un uomo di 53 anni, in difficoltà motorie e costretto a muoversi con l’ausilio delle stampelle, è stato avvicinato da una donna, descritta come proveniente dall’Est Europa. La donna ha finto di conoscerlo, abbracciandolo e prendendolo a braccetto, in un apparente gesto di affetto, senza che l’uomo, impossibilitato dalle stampelle, potesse reagire, allontanandola materialmente. E’ una vecchia tecnica da professionisti che scelgono le vittime più deboli

Nonostante la sua condizione, però, l’uomo ha sospettato che la donna avesse utilizzato quell’escamotage per derubarlo, e ha pensato prima di tutto a proteggere il portafoglio, tenendolo d’occhio. Grazie alla sua prontezza è riuscito ad evitare che la donna glielo portasse via, ma purtroppo non si era accorto del vero obiettivo della donna. Dopo averlo abbracciato e tentato di distrarlo, la malvivente si è allontanata di colpo, saltando su un SUV guidato da un complice. Solo a quel punto, il 53enne ha realizzato di essere stato comunque derubato: la ladra gli aveva sfilato dal polso un prezioso orologio Rolex del valore di 7.000 euro.

Il commissariato di polizia di Legnano è già al lavoro per risolvere il caso. Grazie alla targa del SUV, si è scoperto che il veicolo è stato noleggiato, fornendo però pochi elementi utili alle indagini. Tuttavia, la zona è ben sorvegliata da diverse telecamere, e gli investigatori stanno analizzando le immagini per identificare la donna e il suo complice.

