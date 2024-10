Incidente a Corbetta.Bimba di 11 Anni investita, è in codice giallo

Letture: 1

Questa mattina, alle 7:35 circa , si è verificato un grave incidente stradale a Corbetta (MI), all’incrocio tra viale della Repubblica e via Villoresi. Una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, generando grande apprensione tra i presenti. Il Nue 112 è stato chiamato Immediatamente e la centrale operativa ha inviato sul posto una squadra di soccorritori per prestare assistenza alla piccola. Insieme alla polizia locale di Corbetta, sono intervenuti i sanitari dell’automedica proveniente dall’AAT di Milano e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta.

Dopo una prima valutazione sul posto, la bambina è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Legnano in codice giallo. Il codice giallo indica condizioni di media gravità, con possibili traumi o ferite che richiedono cure ospedaliere, ma che non mettono in pericolo immediato la vita. Essendo anche un codice di priorità oltre che di triage, pe i bambini è tenuto in ogni caso alto. Al momento si attendono maggiori informazioni riguardo le condizioni della bambina e sulla dinamica esatta dell’incidente, che è ancora al vaglio delle autorità competenti. La polizia locale è al lavoro per chiarire la responsabilità e verificare le circostanze precise dell’accaduto.

