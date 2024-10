Corvetto. Casa per la Pace Milano senza i fondi necessari per evitare la chiusura. Appello su GoFundMe

Letture: 1

Casa Per La Pace Milano, un’associazione attiva dal 2000 nel quartiere Corvetto, ha avviato una raccolta fondi per sostenere le proprie attività sul territorio e garantire la continuità dell’organizzazione. La campagna su GoFundMe ha già raccolto 8.600 euro in due settimane, ma l’obiettivo di 20mila euro è ancora lontano. I fondi, secondo quanto dice l’associazione in un comunicato stampa, serviranno per evitare la chiusura delle attività entro la fine dell’anno.

“Quest’anno ci troviamo in particolare difficoltà per una moltitudine di fattori”, spiegano i rappresentanti dell’associazione. “Rischiamo di dover interrompere l’attività continuativa se non raggiungiamo i fondi necessari entro dicembre”. Da quanto scrivono nella descrizione della raccolta, il denaro sarà utilizzato per pagare le persone che effettuano i corsi e i servizi delle iniziative dell’associazione.

Un impegno sociale a rischio

Casa Per La Pace Milano è conosciuta per il suo impegno nel difficile quartiere Corvetto, spesso al centro di vicende di cronaca nera e di degrado sociale, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di droghe. L’associazione offre un’ampia gamma di attività. Tra queste, una scuola di italiano per stranieri, percorsi di prevenzione del bullismo e della violenza di genere nelle scuole, oltre a formazioni per adulti sulla gestione nonviolenta dei conflitti.

Fra le attività più importanti dell’associazione c’è l’accoglienza di più di 40 persone liberate dal carcere in anticipo rispetto alla loro pena, con l’istituto della “Messa alla Prova”, un’alternativa al carcere per i condannati per reati penali, che riguarda la possibilità del loro recupero sociale. Come dice la parola queste persone, dopo aver superato un percorso di riabilitazione all’interno del carcere, vengono liberati parzialmente o completamente, sotto lo stretto controllo delle autorità, e devono dimostrare di saper vivere senza delinquere.

Con l’alto numero di delinquenti recidivi, che vengono continuamente arrestati, liberati e di nuovo arrestati, quello dell’associazione è decisamente un compito difficile e faticoso. L’associazione ha anche attivato uno sportello gratuito di counseling per il quartiere. Dal 2017, Casa Per La Pace è anche un ente di riferimento a Milano per il Teatro dell’Oppresso, che utilizza il teatro come metodo educativo e sociale , importato dal Brasile, attraverso cui ha organizzato tre festival internazionali e numerosi laboratori e formazioni.

