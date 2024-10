Controlli “a rete da pesca”. Operazioni straordinarie di controllo a Milano

Letture: 3.241

Una strategia che potremmo definire “a rete da pesca”. Dal 2 al 5 ottobre, su disposizione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno attuato un’ampia operazione di controllo del territorio. Questo intervento, realizzato in sinergia con la Prefettura e la Questura, ha avuto come obiettivo principale la prevenzione della criminalità e il contrasto al degrado urbano.

Quando vi è grande concentrazione di persone, dove è più facile che si trovino quindi anche delinquenti e malintenzionati, i militari si muovono, con diverse modalità e controllando tutti quelli che l’esperienza dice loro di controllare. Non sempre la pesca è abbondante, ma spesso è di qualità. Inoltre questo tipo di operazioni infonde molta fiducia nelle persone che partecipano agli eventi che si sentono più sicure nell’avere a portata di mano chi può aiutarle in caso di guai.

Il contesto dell’operazione

Le operazioni sono state pianificate nell’ambito del C.P.O.S.P. (Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica) e si sono concentrate nelle aree di maggiore aggregazione sociale. Grazie a questa iniziativa, i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza nelle strade di Milano, con pattuglie attive a piedi, in auto e in moto. Queste attività si uniscono a quelle quotidiane delle forze dell’ordine, mirate a garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili, come anziani e minori.

I dettagli dei controlli “a rete da pesca”

Durante i quattro giorni di controlli, i Carabinieri hanno eseguito circa 450 servizi esterni e 350 servizi di prevenzione, controllando oltre 750 persone e 410 veicoli al giorno. Complessivamente, sono stati impiegati 235 Carabinieri aggiuntivi, portando al controllo di circa 1600 persone, con 6 arresti e 13 denunce. Nella serata del 2 ottobre, i Carabinieri della Compagnia Duomo hanno presidiato l’area della Stazione Centrale. Qui, sono stati controllati 385 individui e arrestato un 38enne marocchino per cessione di sostanze stupefacenti. Inoltre, un 19enne marocchino è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Il 3 ottobre, i controlli si sono spostati nel quartiere Rogoredo. Qui, un 34enne peruviano è stato denunciato per furto dopo aver tentato di allontanarsi da un supermercato con merce per un valore di 150 euro. Sono stati sequestrati 46 grammi di hashish, e i Carabinieri hanno elevato sanzioni per un totale di 536 euro per infrazioni al Codice della Strada. Durante la serata del 4 ottobre, sempre a Rogoredo, i Carabinieri hanno denunciato un 33enne romeno e un 16enne italiano per porto abusivo di armi. Inoltre, sono stati sequestrati 78 grammi di hashish vicino alla stazione ferroviaria.

Infine, il 5 ottobre, i Carabinieri hanno nuovamente effettuato controlli nella zona della Stazione Centrale, dove un 19enne egiziano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso, sono stati rinvenuti 80 mg di ossicodone e 4,5 kg di marijuana in seguito a perquisizioni domiciliari. Come si diceva, nelle operazioni di pesca con rete a strascico, il pesce non è sempre abbondante, ma è spesso di qualità.