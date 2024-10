Domani il meteo prometta una giornata dura, ma ci si attrezza

Letture: 3.001

Da questa notte, verso la una, le condizioni meteo peggioreranno su tutta la Lombardia, e il sistema di protezione civile ha diramato gli avvisi di allerta gialla per le prime ore del giorno per poi diventare arancione nel pomeriggio e rosso nella zona della provincia di Bergamo. Si ricorda che si tratta di allerte di protezione civile, quindi del sistema di prevenzione quando, in base ai dati, ci si attende degli eventi che mettono in pericolo persone animali e cose.

L’allerta di domani

A Milano, ormai città di inondazioni, questa volta si è cercato di anticipare i problemi ripulendo il Lambro dagli ingombri. Il lavoro della protezione civile è stato quindi intenso ma da soli non sono riusciti a eliminare i detriti più grandi che rischiavano di bloccare il fiume e di crare problemi. Così hanno chiesto l’intervendo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di MIlano, che con gru e squadre Saf attrezzate sono roiusciti a completare il alvoro in tempo per afrontare l’emergenza di domani. Qui le operazioni in via Folli, a Milano, questo pomeriggio.

Nel Lambro c’era di tutto, ma soprattutto alberi scesi a valle con l’ultima piena