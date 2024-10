Abbiategrasso. Ubriaco marcio, causa incidente e aggredisce i carabinieri. Arrestato. Si dedicherà ai lavori sociali

Letture: 3.433

Alle 14.30 circa di domenica pomeriggio in via Dante alighieri, ad Abbiategrasso, si è verificato un incredibile incidente stradale, un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse automobili. Fortunatamente senza feriti, gli automobilisti coinvolti hanno comunque chiesto aiuto perchè si sono accorti che l’autista che aveva causato il tamponamento era ubriaco marcio.

Alle 14.40 la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto, un ambulanza di Ata soccorso della sezione di Zelo Surrigone e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Abbiategrasso. Mentre i soccorritori si accertavano che non vi fossero feriti, i militari hanno prelevato il 50enne per portarlo in caserma e sottoporlo all’etilometro. Una volta in caserma, però, il 50enne, un italiano che risiede in zona si è ribellato all’esecuzione dell’esame e per evitarlo ha tentato di aggredire i carabinieri che lo hanno immediatamente immobilizzato. Per lui è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Poi lo hanno accompagnato in ospedale, dove è stato eseguito il test tramite esame del sangue. L’uomo aveva nel sangue un tasso di alcolemia pari a 3,11 g/l: oltre sei volte il limite consentito dalla legge per potersi mettere alla guida, e quanto in genere permette alla maggior parte delle persone normali solo di vomitare il vomitabile e di addormentarsi in preda agli incubi peggiori.

Le conseguenze

Al 50enne è stata anche immediatamente ritirata la patente. Questa mattina, quando era un po’ più sobrio, è stato prelevato e portato davanti al giudice di Pavia per il processo per direttissima. Con le idee schiarite dall’astinenza e un avvocato che gli ha spiegato cosa rischiava, il 50enne ha ammesso le prprie responsabilità e ha patteggiato la pena di 9 mesi, da scontare in lavori di pubblica utilità.