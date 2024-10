Tentato omicidio a Novate Milanese di un giovane di soli 18 anni. Arrestato il patrigno

Letture: 2.344

A Novate milanese, la scorsa notte, un camionista albanese 45enne è stato arrestato per il tentato omicidio del figlio della compagna, una donna ucraina di 39 anni. Il ragazzo, che ha solo 18 anni ed è uno dei due figli della donna, avuti da una precedente relazione. Insiimee alla sorellina di 6 anni, figlia delal coppia, vivevano in italia dallo scoppio della guerra in Ucraina. Il ragazzo ora è in ospedale, colpito al collo da un proiettile, ed in pericolo di vita.

Annunci

Erano circa le 3.41 di questa mattina quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto una richiesta di aiuto per una lite in famiglia, culminata con dei colpi di arma da fuoco, in via XXV Aprile 41, a Novate Milanese, che avevano colpito un ragazzo in strada. La centrale operativa ha inviato sul posto, oltre ai soccorritori di un’ambulanza della SOS di Novate e all’auto medica, i Carabinieri della Compagnia di Rho che, arrivati sul posto, hanno bloccato un 45enne di origine albanese. Ora è accusato del tentato omicidio del figliastro, un ragazzo ucraino, appena 18enne. L’uomo è stato fermato anche per porto e detenzione di un’ arma illegale e di ricettazione.

Annunci

Mentre i soccorritori si occupavano del ragazzo ferito in modo gravissimo e lo trasportavano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda a Milano, i carabinieri hanno iniziato le indagini per capire cosa fosse successo. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta durante una lite in famiglia, degenerata con un colpo di pistola sparata dal 45enne e che raggiunti e ferito il giovane. I Carabinieri stanno ancora cercando di chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo stava difendendo la madre dalla furia del compagno.



Nel corso del sopralluogo in casa, gli agenti hanno trovato un bossolo. Hanno trovato anche l’arma utilizzata per il ferimento: una pistola risultata rubata, nel 2013, a Sassuolo, in provincia di Modena. Sono state inoltre sequestrate 40 cartucce dello stesso calibro della pistola. Il 45enne arrestato è stato portato al carcere di San Vittore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per chiarire altri dettagli.

Annunci