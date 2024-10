“Morata Sindaco” a Corbetta. La vendetta dei nemici di Ballarini

Letture: 3.452

Dopo la sparata su Tik tok, con cui il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha spoilerato l’indirizzo di casa del calciatore milanista Morata, che invece aveva scelto Corbetta perchè si fidava della tranquillità di un comune della provincia di Milano, per far crescere i figli in un po’ di anonimato. Dopo che il calciatore gli aveva risposto piccato su X, lamentandosi del fatto che il sindaco, smanioso di dargli il benvenuto, avesse in realtà comunicato al mondo il suo indirizzo di casa, minacciando così la sua sicurezza e quella della sua famiglia, e obbligandolo di fatto a cambiare abitazione, c’è stato chi non ha resistito e si è preso alcune rivincite sul sindaco più social di Italia.

Alla stazione ferroviaria di Corbetta – Santo Stefano Ticino è apparso, così, un grande striscione da Stadio, con scritto Manara Sindaco, che lungi di voler iniziare la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Corbetta, sembra esaltare la reazione avuta dal calciatore nel difendere sè stesso e al sua famiglia dalla violazione della privacy subita.

Silenziosi nemici

La stazione ferroviaria è dei due comuni confinanti, ma si trova sul territorio di Santo Stefano Ticino, e quindi fuori dalla giurisdizione di Corbetta. Sarà difficile scoprire chi ha appeso lo striscione, ma non certo per mancanza di sospettati. Nel tempo Marco Ballarini è stato al centro di diversi fatti che gli hanno lasciato una coda di nemici silenziosi. Così la foto dello striscione, come prima il commento sarcastico di Manara, sono stati diffusi silenziosamente sui social e hanno raggiunto i giornalisti del Corriere della Sera, la nostra redazione, e sicuramente più persone dei 750mila follower che Marco Ballarini conta su TikTok.

