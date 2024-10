Incidente stradale in viale Europa

Letture: 4.294

Non ha avuto, per fortuna, conseguenze gravi l’incidente stradale che si è verificato intorno alle 18.30 di questa sera a Ossona, all’incrocio con semaforo fra viale Europa e via delle Rimembranze. I due feriti sono stati assistiti dai soccorritori della croce Bianca di Sedriano, raggiunti poi anche da una squadra dei Soccorritori Volontari di Arluno. Le prime notizie indicano che si tratta di una ragazza di 20 anni e di un giovane di 25 anni.

Sulla strada, oltre alla moto, è rimasta anche un auto che, prima del semaforo, dal lato di via Milano, è uscita di strada lasciando sull’asfalto i segni neri di una lunga frenata. La chiamata al nue 112 è arrivata alle 18.43 e segnalava un incidente fra un’auto e una moto, ma saranno gli agenti della polizia locale di Ossona Santo Stefano Ticino, che sono ancora sul posto, ad effettuare i rilievi che determineranno cosa sia successo. La missione dei soccorritori in un primo momento classificata come in codice giallo, è stata declassata a verde, segno che i feriti dopo le prime cure, si sentivano meglio. Sono stati ambedue trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde.

