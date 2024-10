Presentati a stampa e autorità i nuovi ufficiali dei carabinieri della provincia di Milano

Letture: 1.572

Questa mattina, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, gli ufficiali destinati a ricoprire ruoli chiave nei vari Comandi della Provincia per i prossimi anni sono stati presentati alla stampa. La presentazione ha seguito quella alle più alte cariche istituzionali della città, in un contesto di forte collaborazione tra le forze dell’ordine e istituzioni giudiziarie. Gli ufficiali avranno il compito di guidare nuclei specialistici e compagnie nel difficile compito di garantire la sicurezza in città e provincia.

Annunci

Dal Prefetto e dal procuratore

I nuovi ufficiali sono stati accolti in mattinata dal Prefetto di Milano, dott. Claudio Sgaraglia, e successivamente dal Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Marcello Viola. Questo doppio incontro istituzionale ha sottolineato l’importanza del loro arrivo per rafforzare ulteriormente la rete di sicurezza e ordine pubblico nella provincia. L’incontro con il Prefetto e il Procuratore ribadisce l’importanza di una sinergia costante tra i Carabinieri e le autorità locali per affrontare le complesse sfide della sicurezza territoriale, dalla criminalità organizzata alla prevenzione dei reati.

Annunci

Chi sono i nuovi comandanti

Al tenente colonnello Emanuela Rocca, prima donna in Italia a diventare carabiniere nel 2000, è stato affidato il Gruppo di Rho, il reparto che si occupa della sicurezza nella popolosa e spesso problematica area di comuni nel primo Hinterland a nord ovest di Milano. Al capitano Francesco Lionello è stata affidata la compagnia di Abbiategrasso, una delle più estese territorialmente, che si snoda dal dal confine con la provincia di Pavia e arriva fino a Ossona e ai comuni che si trovano sull’asse della via Novara, verso il Piemonte.

Annunci

Il tenente Domenico Grieco guida la popolosa e difficile tenenza di Rozzano, dove fra le case popolari, spesso utilizzate dagli eredi dei domicili coatti degli anni 70, si sono create delle vere sacche di delinquenza difficili da estirpare. Al capitano Alessandro Governale è stata affidata al compagnia di Porta Magenta, a Milano, un ambito impegnativo in quanto ha fra le sue competenze il quartiere di San Siro, sia la parte bella sia quella meno “signorile con l’enclave di Segesta – Selinunte, e lo stadio Meazza. Altra zona particolarmente calda e interessante è quella della tenenza di Cologno Monzese, il cui comando è stato affidato al tenente Antonio Prete.

Al tenente colonello Giovanni Colletti, che ha già comandato la prima sezione del reparto Indagini telematiche dei ROS, è stata affidata la sesta sezione del Nucleo Investigativo di Milano, che si occupa di reati telematici, mentre al capitano Luca Colamorea è affidato il comando della quinta sezione del nucleo investigativo, che si occupa in particolare di flussi economici. Cambiano anche i vertici di due importanti nuclei operativi delle compagnie di Milano, i NOR, con il capitano Alessandro Gagliano che si occuperà del nor della compagnia Corso Monforte, mentre il capitano Francesco Restaini si occuperà del NOR della compagnia Porta Magenta.

Annunci

In sala stampa

La presentazione ufficiale si è poi conclusa con l’incontro con i giornalisti accreditati alla Sala Stampa del Comando Provinciale di via Moscova, alla presenza del Comandante Provinciale di Milano, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo. Qui, il Generale Solazzo ha presentato personalmente i nuovi ufficiali ai rappresentanti dei media locali e nazionali, offrendo una panoramica dei ruoli strategici che essi andranno a ricoprire.

I giornalisti accreditati sono quelli che frequentano giornalmente il Giro della Nera, durante la quale vengono ricevuti in questura e al comando provinciale dei carabinieri. Il giro della Nera è tradizione quasi esclusivamente milanese che permette una quanto più possibile, date le leggi attuali, una stretta collaborazione fra le forze dell’ordine e i cronisti specializzati nella cronaca nera e nel soccorso, con lo scopo di fornire un’informazione particolareggiata e rigorosamente vera di quanto accade a Milano e in provincia.