“Da grande farò il pompiere”. I vigili del fuoco aprono la loro “palestra” ai bambini

Domenica 6 ottobre, presso la Caserma centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, si svolgerà l’evento annuale “Da grande farò il pompiere”, un appuntamento ormai giunto alla sua sedicesima edizione. L’evento, che da anni coinvolge i pompieri milanesi in una giornata di festa, è interamente dedicato ai bambini, con l’obiettivo di far conoscere, attraverso giochi e attività didattiche, il mondo del soccorso.

Dalle ore 10:00 alle 17:00, con ingresso da via Procaccini 6, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi in diverse attività divertenti ed educative. Tra i percorsi proposti, ci saranno le vasche da spegnimento, la popolare “Pompieropoli”, una parete per arrampicata SAF (Speleo Alpino Fluviale), un simulatore di guida su autopompa e una mostra di modellini statico-dinamici.

L’iniziativa è promossa dal Fondo Comune di Solidarietà dei Vigili del Fuoco di Milano e Monza, un’organizzazione che si impegna a supportare il personale VVF e le loro famiglie, quando avvengono delle fatalità o delle condizioni che li mettono in difficoltà. L’evento rappresenta un’occasione unica per i bambini di avvicinarsi al mondo del soccorso e delle emergenze, immergendosi per un giorno nei panni di chi ha il difficile compito di arrivare sempre in tempo e di salvare le persone, spesso rischiando la propria vita. Una giornata in cui possono, imparando e giocando, vivere un’esperienza indimenticabile.

