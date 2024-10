Il salvataggio della radio mobile

Letture: 3.423

Ieri alle 18,30 due pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri hanno salvato in extremis un uomo italiano di 89 anni che stava per lanciarsi da un balconcino situato nel mezzanino del quinto piano delle scale di una palazzina di Baggio, a Milano. Un salvataggio davvero all’ultimo momento, avvenuto grazie alla grande professionalità e capacità di coordinamento fra la centrale operativa del 112 e i soccorritori, in questo caso i carabinieri delle due radiomobili che avevano ricevuto la chiamata.

Un video, le cui immagini sono state estratte dalle body cam di alcuni dei carabinieri intervenuti, mostra tutta la drammaticità di quei momenti in cui il povero uomo aveva già scavalcato la balaustra ed era trattenuto da uno di primi carabinieri arrivati sul posto solo per la sola cintura dei pantaloni, mentre era sospeso nel vuoto. Un secondo carabiniere dopo aver salito le scale ad una velocità pazzesca, ha raggiunto il collega e si è infilato sotto le sue spalle e lo ha aiutato a issare l’anziano signore oltre la balaustra e a metterlo in salvo.

Un video di grande drammaticità

Dopo averlo sollevato e riportato all’interno della palazzina, i carabinieri lo hanno confortato, in attesa che arrivasse l’ambulanza con i soccorritori del 118, che, dopo la misura dei parametri vitali lo hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è stato ricoverato in via precauzionale e per capire cosa gli stava succedendo. Infatti questo genere di drammi possono essere causati anche dall’assunzione di alcuni farmaci specifici, ed è indicato come effetto collaterale da tenere strettamente sotto controllo.

