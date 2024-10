Orologio uomo: storia, tradizione e galateo di questo regalo

Letture: 2.371

Regalare gioielli, come abbiamo raccontato in questo articolo, è sempre un ottimo modo per fare una bella figura e donare qualcosa di prezioso e gradito alle persone care. In quell’articolo abbiamo però affrontato nello specifico l’argomento dei gioielli da donna. Oggi vogliamo parlare di orologi da uomo, e del galateo e della storia di questo regalo prezioso!

La storia

Il primissimo orologio da polso, che provò a sostituire quello da taschino, venne realizzato nel 1812 per Carolina Bonaparte, sorella dell’imperatore di Francia. In questa pagina puoi leggere una storia davvero approfondita e ricca di dettagli sul tema. All’epoca, però, l’abitudine per gli uomini all’orologio da taschino, la considerazione ancora non diffusa che l’orologio fosse un accessorio anche da donna, e gli elevatissimi costi di produzioni rendevano l’orologio da polso non ancora popolare.

È stato invece nel 1902 ad essere letteralmente sdoganato l’orologio da polso, in un modello che Louis Cartier realizzò per un aviatore brasiliano, suo amico, che aveva bisogno di un modo più pratico di leggere l’ora rispetto al quadrante di bordo: da quel momento, l’orologio da polso iniziò ad inserirsi definitivamente nella moda dell’epoca. In particolare, poi, dopo la Belle Epoque, l’orologio da taschino rimase un accessorio nobiliare o utilizzato solo in occasioni estremamente formali.

Sapevi inoltre che il primo orologio con le lancette luminescenti al buio fu fornito ai soldati durante la prima guerra mondiale? Si deve invece agli alti comandi americani il primo “trench watch”, cioè un orologio da polso coperto da una leggera struttura in metallo che doveva preservarne il vetro e rendere possibile l’immersione in acqua per prolungati periodi di tempo: era definitivamente nato l’orologio subacqueo.

Orologio: stile e abitudine

Orologio e fede nuziale sono, secondo il galateo, gli unici due accessori che un uomo può portare in tutte le occasioni, da quelle più sportive e informali a quelle più rigorose. Pochette, cravatte, papillon e cappelli sono sempre meno diffusi, e generamente riservati ad occasioni speciali o a professionisti che operano in contesti formali.

Va da sè che una piccola ma fornita collezione di orologi, che possa coprire la maggior parte delle necessità del quotidiano, costituisce un vero e proprio investimento per la moda e lo stile maschile. Una collezione di partenza di 3 pezzi che può assolvere a tutte le necessità potrebbe essere costituita da questi modelli:

un modello sportivo, ma non troppo: meglio il cinturino in tela rispetto a quello di gomma (più tipico di smartwatch e altri accessori simili), oppure un modello in acciaio con cronografo, che nella categoria degli orologi metallici è indubbiamente il più sportivo;

un modello semi-formale in metallo, magari impreziosito da un quadrante con un tono di colore più particolare dei classici blu o grigi;

un modello decisamente formale, con cinturino in pelle e adatto a cerimonie e occasioni speciali.

Osservando le abitudini d’uso di orologi della persona a cui vogliamo fare un regalo possiamo anche farci un’idea di che modello potrebbe gradire: meglio sempre rimanere su un modello neutro e non troppo particolare, specialmente se non siamo esperti dell’argomento o non conosciamo a fondo i gusti e le preferenze della persona. Se queste indicazioni ti hanno già dato qualche spunto ti segnaliamo la sezione shop della gioielleria Rosas: https://rosasgioiellerie.com/it/shop.

Galateo

Le regole per l’uso dell’orologio nel galateo sono numerose. Riportiamo solamente le principali:

la manica della camicia dovrebbe coprirlo interamente se il braccio è steso, e scoprire metà della cassa se la mano è tenuta in tasca;

nelle occasioni molto formali, per esempio quando è richiesto il frac o lo smoking, è bene che l’orologio rimanga ben coperto dal polsino;

un orologio con cinturino in tessuto deve essere usato solamente in contesti diurni, informali e sportivi. L’acciaio è il materiale più versatile (a patto che il quadrante sia in colori neutri, abbinati all’abito, e con la cassa non troppo grande o accessoriata di viti e cronografi). La pelle è invece il materiale giusto per i contesti molto formali;

lo smartwatch dovrebbe essere utilizzato solamente nei contesti di attività sportiva.