Legnano celebra il centenario con una mostra e uno speciale annullo filatelico

Letture: 1.162

Poste Italiane celebra il centenario di Legnano con un annullo filatelico speciale. occasione del centenario della città di Legnano, Poste Italiane, in collaborazione con l’Associazione Filatelica Legnanese, celebra questo importante anniversario con la XXXVIII mostra filatelica, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di filatelia e storia locale. Il momento clou dell’evento sarà la presentazione di uno speciale annullo filatelico, disponibile presso un ufficio postale temporaneo attivato esclusivamente per l’occasione.

Annunci

Dettagli sull’annullo speciale

Il 28 settembre 2024, dalle ore 15:00 alle 19:30, presso la sede della Famiglia Legnanese, in Corso Matteotti 3, i partecipanti avranno l’opportunità di ottenere lo speciale annullo filatelico. Il timbro, dal formato tondo, riproduce il logo del centenario della città di Legnano, intitolata nel 1924 per regio decreto di Vittorio Emanuele III di Savoia. Questo sigillo diventerà un pezzo esclusivo per i collezionisti, non solo per la sua rarità, ma anche per il profondo valore storico e simbolico che rappresenta.

Annunci

L’ufficio postale temporaneo non offrirà solo l’annullo speciale: gli appassionati di filatelia troveranno una selezione di prodotti filatelici recenti, tra cui le più recenti emissioni di carte valori, folder, cartoline, tessere e altri articoli perfetti per arricchire le loro collezioni. Saranno disponibili anche raccoglitori e libri legati al mondo della filatelia, perfetti per chi desidera approfondire la propria passione o scoprire nuove curiosità.

Annunci

Dove richiedere l’annullo nei giorni successivi

Per chi non potrà partecipare all’evento il giorno stesso, non tutto è perduto! Nei successivi 60 giorni, il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di via Palestro, 30 a Legnano. Dopo questo periodo, il timbro sarà custodito al Museo Storico della Comunicazione di Roma, rendendo questo evento un’opportunità unica per chi desidera assicurarsi un pezzo di storia della città.

L’importanza della XXXVIII mostra filatelica

La mostra filatelica rappresenta ormai una tradizione consolidata nella città di Legnano, arrivata alla sua XXXVIII edizione. Organizzata con cura dall’Associazione Filatelica Legnanese, l’evento celebra non solo la storia locale ma anche la passione per la filatelia, che continua a coinvolgere generazioni di collezionisti.

Annunci

In un anno così significativo per la città, questa edizione assume un valore ancora più speciale. Il centenario di Legnano è un’occasione per ricordare i traguardi storici e culturali della città e per coinvolgere i cittadini in un evento che unisce passato e presente attraverso la filatelia.

Come ottenere maggiori informazioni

Chi desidera ulteriori dettagli sulla mostra, sui prodotti filatelici disponibili o sull’annullo speciale, può consultare il sito dedicato alla filatelia di Poste Italiane, disponibile all’indirizzo: https://filatelia.poste.it. Il sito offre una panoramica completa del mondo filatelico, dalle nuove emissioni a curiosità storiche, diventando così un punto di riferimento per gli appassionati.