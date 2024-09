Giornata mondiale della natura. scopri il nuovo francobollo dedicato al Parco del Ticino: una gemma per i collezionisti”

Letture: 2.354

Il francobollo del Parco del Ticino: una celebrazione della natura in edizione limitata. Il 26 settembre 2024 segna una data importante per gli appassionati di filatelia e amanti della natura: Poste Italiane, su mandato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emette un nuovo francobollo dedicato alla Giornata Mondiale della Natura, parte della serie tematica “Il Patrimonio Naturale e Paesaggistico”. Quest’anno, il francobollo rende omaggio al Parco Lombardo della Valle del Ticino, un gioiello naturalistico che abbraccia il fiume Ticino, celebrato per la sua biodiversità e paesaggi mozzafiato.

Questo francobollo, dal valore tariffario B pari a 1,25€, sarà tirato in un’edizione limitata di 200.004 esemplari, un dettaglio che di certo attirerà l’attenzione dei collezionisti più esperti e dei nuovi appassionati. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., viene realizzato attraverso la tecnica della rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente, garantendo così la massima qualità e resistenza nel tempo.

Un bozzetto ricco di dettagli

Il bozzetto, curato da Maria Carmela Perrini, si distingue per la bellezza e la precisione dei dettagli. La vignetta raffigura un angolo suggestivo del fiume Ticino, in particolare l’ansa di Castelnovate, circondata dalle rigogliose foreste del parco lombardo. Sullo sfondo, svetta la maestosa catena alpina, simbolo della naturale bellezza che caratterizza l’area.

A impreziosire ulteriormente la composizione, nella parte superiore destra, troviamo un Martin Pescatore con un pesce nel becco, simbolo della ricca fauna presente nel parco. Quest’elemento non solo arricchisce il design, ma sottolinea l’importanza della conservazione della biodiversità. A sinistra, spicca il logo celebrativo del 50° anniversario dell’istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ulteriore motivo per cui questo francobollo ha un forte valore storico e simbolico.

Un’edizione da non perdere per i collezionisti

I collezionisti sanno bene quanto le emissioni limitate come questa rappresentino una vera e propria opportunità. Con solo 200.004 esemplari disponibili, il francobollo dedicato al Parco Lombardo della Valle del Ticino potrebbe diventare un pezzo raro e ambito in breve tempo. La scelta di un tema come la conservazione del patrimonio naturale risponde a una sensibilità sempre più diffusa, che rende questi francobolli non solo oggetti di collezione, ma anche strumenti per sensibilizzare sul valore dei nostri parchi.

Dove e come acquistarlo

Per chi desidera assicurarsi un esemplare, l’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Magenta (MI), un’occasione speciale per i collezionisti della zona. Il francobollo sarà inoltre disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico in città come Milano, Firenze, Roma, Napoli, Torino, Genova e molti altri, oltre che sul sito dedicato alla filatelia di Poste Italiane.

Oltre al francobollo, verranno messi in vendita anche prodotti filatelici correlati come cartoline, tessere e bollettini illustrativi, perfetti per arricchire una collezione o come regalo per altri appassionati. Un’opportunità esclusiva sarà rappresentata dalla cartella filatelica, che conterrà, oltre al francobollo del Parco Lombardo, quelli dedicati ad altri parchi italiani di rilievo, come il Parco dei Nebrodi, il Parco Nazionale della Sila e il Parco di Porto Venere. Il prezzo per l’intera collezione, che include anche quattro cartoline, sarà di 25€.

Un’ode ai nostri parchi naturali

Questo francobollo non è solo un tributo a un’area naturale protetta, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale. Il Parco del Ticino è uno dei parchi più antichi d’Italia e, con i suoi 50 anni di storia, ha contribuito significativamente alla protezione di un ecosistema unico, in cui flora e fauna convivono in armonia con il paesaggio circostante.

Per i collezionisti di francobolli, questo francobollo rappresenta non solo un pezzo raro, ma anche un richiamo alla bellezza e al valore della natura italiana. Inserirlo nella propria collezione significa contribuire, anche simbolicamente, alla valorizzazione e alla tutela di queste aree preziose.