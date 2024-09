Molestie a 2 ragazze su un treno. 1 arresto e 1 minorenne indagato 

Letture: 2.348



Venerdì scorso, il 20 settembre la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 24enne, sprovvisto di documenti, che ha dichiarato di essere cittadino tunisino, e ha indagato in stato di libertà un altro tunisino 16enne. Avevano molestato e palpeggiato 2 ragazze su un treno di Trenord.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, quel pomeriggio i due, entrambi privi di documenti, hanno avvicinato due ragazze a bordo di un treno partito da Milano Cadorna e diretto a Saronno, iniziando a molestarle con apprezzamenti. Successivamente il 24enne avrebbe tentato più volte di toccare e palpeggiare nelle parti intime una delle due vittime e, vistosi respinto, ha iniziato a dare in escandescenze insultandole ad alta voce e lanciando oggetti verso di loro, colpendole ma, per fortuna, senza far oro del male.



Le ragazze, in preda al panico, hanno allertato il Nue 112, ed è iniziata la caccia ai due molestatori. Fuggiti dal primo treno dopo l’allarme dato dalle ragazze, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno individuato i due responsabili alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, a Milano. i due, una volta fermati, hanno iniziato a minacciare i poliziotti insultandoli e tentando di ingaggiare con loro uno scontro fisico. Sono stati, ovviamente, immobilizzati, ammanettanti, caricati in auto e arrestati. Per entrambi le accuse sono di violenza sessuale, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il 24enne è stato condotto a San Vittore, mentre il il 16enne è stato affidato, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, ad una comunità rieducativa.

Le giovani vittime sono state soccorse. Una di loro è una nota influencer, Lucia Palazzo, che ha pubblicato il racconto personale di quanto ha subito sul suo profilo di tik tok. il video ha avuto più di 4milioni di visualizzazioni.

