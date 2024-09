Terrificante aggressione al pronto soccorso. Arrestato siriano di 22 anni

Letture: 4.366

Alle 11:40 circa di ieri, 23 settembre, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano si è verificato una grave aggressione. Un uomo in evidente in stato di agitazione, senza fornire le proprie generalità nè la tessera sanitaria ha tentato di bypassare il normale processo di triage per farsi rimuovere dai punti di sutura da una ferita alla gamba. Nonostante i tentativi di spiegazione dello stato del triage, che l’hanno informato che i punti potevano essere tolti anche dal medico di base che li aveva messi, l’uomo, descritto come presuntuoso e ostile, non ha accettato il rifiuto del personale sanitario di prestargli immediata assistenza senza le necessarie informazioni, e ha reagito violentemente.

Ha afferrato delle forbici chirurgiche brandendole contro una guardia giurata intervenuta in aiuto degli infermieri aggrediti. Con le forbici, l’uomo ha colpito al petto la guardia giurata, che fortunatamente indossava un giubbotto antitaglio. Poi gli ha sferrato una ginocchiata e lo ha fatto cadere a terra. Cadendo, la guardia giurata si è fatta male.

Tutto è avvenuto in pochi istanti. Visto il rapido degenerare della situazione sono intervenuti gli agenti di polizia presenti, in quanto l’ospedale Fatebenefratelli grazie al coordinamento con il commissariato di Porta Garibaldi, dispone di un posto di un polizia interno per garantire sicurezza e gestire le emergenze di questo tipo. L’arresto dell’uomo si è dimostrato complesso e difficoltoso a causa della sua resistenza. Dopo una breve colluttazione gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. L’individuo è stato successivamente condotto al posto di polizia dove sono state effettuate le operazioni di foto segnalazione e dove si è formalizzato l’arresto.

L’uomo, identificato poi come un 22enne siriano, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti atti di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare era già stato arrestato lo scorso 12 settembre per reati simili. Al momento del nuovo arresto di ieri è stato nuovamente accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per l’aggressione alla guardia giurata, e per interruzione di pubblico servizio. La guardia giurata ha riportato lesioni non gravi, ma che hanno comunque richiesto cure mediche.

Il siriano è indagato inoltre per il rifiuto di fornire documenti e dichiarare le sue generalità. Attualmente attualmente l’uomo è in custodia cautelare in attesa a disposizione delle autorità giudiziaria.

