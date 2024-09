10 canzoni famose a tema casinò e gioco d’azzardo

Letture: 2.374

Il mondo della musica e dei suoi interpreti, spesso fuori dagli schemi e ribelli, si sposa benissimo con quello del gioco d’azzardo in generale. In questo approfondimento ti proponiamo 10 canzoni top a tema casino da ascoltare assolutamente almeno una volta nella vita, magari proprio mentre stai giocando.

1. “The Gambler” (1978) – Kenny Rogers

“You got to know when to hold ‘em, know when to fold ‘em, know when to walk away and know when to run.” “Devi sapere quando tenerle, sapere quando lasciarle, sapere quando andartene e sapere quando scappare.” Kenny Rogers è stato un famoso cantante country americano. Ha avuto una carriera di successo che ha spaziato dalla musica country al pop, vincendo numerosi premi, tra cui diversi Grammy. “The Gambler” parla di un incontro casuale su un treno tra il narratore e un giocatore d’azzardo esperto. Il giocatore offre consigli sulla vita, usando metafore legate al poker.

2. “Viva Las Vegas” (1964) – Elvis Presley

“Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas!” Elvis Presley è conosciuto in tutto il mondo come il Re del Rock ‘n Roll. Ha rivoluzionato la musica popolare negli anni ’50 e ’60, diventando una delle figure più iconiche della cultura pop. “Viva Las Vegas” celebra l’eccitazione e l’energia di Las Vegas, città simbolo del gioco d’azzardo e del divertimento sfrenato, luogo di culto dei gamblers e dove tutti possono sognare in grande.

3. “Poker Face” (2008) – Lady Gaga

“Can’t read my, can’t read my, no, he can’t read my poker face”, “Non può leggere, non può leggere, no, non può leggere la mia faccia da poker.” Lady Gaga è una pop star americana famosa per il suo stile eccentrico e le sue performance audaci. È conosciuta per le sue canzoni pop innovative e per la sua influenza sulla moda e sulla cultura pop. “Poker Face” si incentra sull’abilità di mantenere un’espressione impassibile durante il gioco del poker. Metaforicamente, si riferisce anche alla capacità di nascondere i propri sentimenti e intenzioni nelle relazioni.

4. “Ace of Spades” (1980) – Motörhead

“The ace of spades, the ace of spades.” “L’asso di picche, l’asso di picche.” I Motörhead sono una band britannica di heavy metal, fondata nel 1975 da Lemmy Kilmister. Sono noti per il loro stile veloce e aggressivo, che ha influenzato generi come il thrash metal e il punk. “Ace of Spades” esalta il rischio e l’adrenalina del gioco d’azzardo. L’asso di picche è visto come simbolo della sfida estrema e della vita vissuta al limite.

5. “Luck Be a Lady” (1965) – Frank Sinatra

“Luck be a lady tonight, luck be a lady tonight.” “La fortuna sia una signora stanotte, la fortuna sia una signora stanotte.” Frank Sinatra è stato uno dei più celebri cantanti e attori americani del XX secolo. Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, “The Voice” è una figura iconica del mondo della musica popolare. Il brano è una preghiera a “Lady Luck” perché porti fortuna al protagonista, spesso interpretata in un contesto di gioco d’azzardo come quello che puoi trovare su Rt Bet Recensioni.

6. “Blackjack” (1955) – Ray Charles

“Blackjack, blackjack, gambling is a sin.” “Blackjack, blackjack, il gioco d’azzardo è un peccato.” Ray Charles è stato un leggendario cantante, pianista e compositore americano, noto come uno dei pionieri della musica soul. La sua musica ha influenzato molti generi, tra cui il jazz, il blues, e il rock and roll. Questa canzone racconta la storia di un uomo sfortunato che perde tutto giocando a blackjack. Rappresenta un racconto di avvertimento sui pericoli del gioco d’azzardo.

“Desperado” (1973) – Eagles

7. “Desperado, oh, you ain’t gettin’ no younger, your pain and your hunger, they’re drivin’ you home.”

“Desperado, oh, non stai diventando più giovane, il tuo dolore e la tua fame ti stanno riportando a casa.” Gli Eagles sono una band rock americana formata nel 1971, hanno avuto una serie di successi negli anni ’70 e ’80, diventando una delle band con più dischi venduti di tutti i tempi. “Desperado” utilizza la metafora del gioco d’azzardo per descrivere la vita solitaria e rischiosa di un desperado. Parla della difficoltà di cambiare vita e di aprirsi agli altri.

8. “Queen of Hearts” (1981) – Juice Newton

“Playing with the queen of hearts, knowing it ain’t really smart.” “Giocando con la regina di cuori, sapendo che non è davvero intelligente.” Juice Newton è una cantante country e pop americana. E’ diventata famosa negli anni ’80, grazie anche al suo stile musicale eclettico. “Queen of hearts” parla di una relazione tumultuosa utilizzando metafore legate ai giochi di carte. La “regina di cuori” rappresenta una figura ingannevole e pericolosa.

9. “House of the Rising Sun” (1964) – The Animals

“It’s been the ruin of many a poor boy, and God, I know I’m one.” “È stata la rovina di molti poveri ragazzi, e Dio, so che io sono uno di loro.” The Animals sono una band rock britannica degli anni ’60, noti per il loro stile blues-rock. La loro “House of the Rising Sun” è diventata un grande successo internazionale. Questo capolavoro narra la storia di una casa a New Orleans che ha rovinato molte vite, conosciuta come una casa da gioco o un bordello.

10. “Waking Up in Vegas” (2009) – Katy Perry

“Shut up and put your money where your mouth is, that’s what you get for waking up in Vegas.” “Sta’ zitto e scommetti i tuoi soldi, questo è quello che ottieni per esserti svegliato a Las Vegas.” Katy Perry è una pop star americana nota per i suoi “tormentoni” e le sue performance spettacolari. La canzone si ispira alle follie di una notte a Las Vegas, culminata in una serie di eventi imprevedibili e divertenti.