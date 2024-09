Codice rosso a Parabiago. 1 arresto

Letture: 2.213

La scorsa notte, verso le 3.30, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una richiesta di aiuto da Parabiago, per un codice rosso. Qualcuno ha segnalato che una donna in gravidanza era stata aggredita dal compagno. Giunti rapidamente all’appartamento di Parabiago, di cui volutamente non diamo l’indirizzo, insieme alle ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Legnano hanno fermato l’uomo, un operaio peruviano di 32 anni regolarmente in Italia e incensurato , che aveva malmenato al compagna incinta al quarto mese, davanti al loro bambino di soli due anni.

Annunci

Sono così scattati sia le procedure del protocollo Codice rosso, a protezione della giovane mamma, sia gli arresti immediati, in flagranza di reato, nei confronti dell’uomo. Ora è accusato di lesioni aggravate, anche perchè commesse davanti ad un minore. Si trova nelle camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto e del processo per direttissima. La donna è invece in ospedale, dove stanno effettuando i controlli per stabilire la prognosi e la gravità dei colpi ricevuti.

Annunci