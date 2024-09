Soccorsi speciali dei Vigili del fuoco a Milano. Con la barella bariatrica salvano un uomo di 220 kg

Letture: 1.918

Questa mattina, a Milano, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Sardegna, insieme al nucleo SAF della sede centrale di via Messina, sono intervenuti per soccorrere un uomo di 43 anni che pesa 220 kg. L’uomo è residente in via Pianella ed è affetto da diverse patologie fra cui anche una insufficienza respiratoria legata al suo eccessivo peso. Doveva essere trasportato velocemente in ospedale. I soccorritori, inviati sul posto dalla centrale operativa del 112, non riuscivano a trasportarlo in sicurezza dalle scale e neppure dall’ascensore, per farlo uscire di casa e caricarlo sull’ambulanza.

Annunci

Le foto del soccorso speciale

La barella bariatrica

Per effettuare il difficile soccorso, quindi sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco, specializzati in soccorsi speciali, che hanno utilizzato una barella particolarmente rigida e resistente, la “Titan Bariatrica”, specificamente progettata per supportare il peso di persone in situazioni simili e anceh più gravi. Velocemente, con il supporto della lunga scala attrezzata, l’uomo è stato messo sulla barella, legato e poi alzato sopra al balcone, agganciato e calato fino a terra in completa sicurezza e con la continua assistenza di un vigile del fuoco che si è calato con lui. Una volta a terra, il 43enne è stato affidato alle cure del personale medico del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove ha ricevuto le cure necessarie alla sua condizione.

Annunci