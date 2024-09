Incidente stradale. Cade dalla moto sui binari del piazzale di Porta Genova

Letture: 31

Questa mattina, intorno alle 8.30, nel Piazzale Stazione Ferroviaria di Porta Genova, a Milano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 49 anni. L’uomo è caduto dalla moto, per cause ancora ufficialmente da accertare, poco lontano dalla fermata della metropolitana della linea verde. Il 49enne, chhe sembra abbia fatto tutto da solo, ha riportato alcune ferite ed escoriazioni non gravi ma che comunque necessitavano di cure immediate. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 8.38.

Ascoltata la descrizione di quanto avvenuto sul piazzale, gli operatori della centrale operativa della Soreu della città metropolitana hanno inviato sul posto alcune auto di pattuglia, con gli equipaggi composti dagli agenti della Polizia Locale di Milano, e i soccorritori della Misericordia di Milano, con un’ambulanza attrezzata e adatta al caso.

Mentre gli agenti della polizia locale milanese dirigevano il traffico ed effettuavano i rilievi dell’incidente, i soccorritori della Misericordia si sono occupati del ferito, medicandolo e assistendolo. Poi è arrivata al decisione di trasportarlo in ospedale con l’idicazione del nosocomio più adatto. L’ambulanza lo ha quindi trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale policlinico di Milano per effettuare ulteriori accertamenti medici.

Il piazzale di Porta Genova è particolarmente insidioso per chi cavalca le due ruote. Le cause sono i binari del tram e il pavè di cui sono ricoperte le strade delal zona. In un modo o nell’altro tendono destabilizzare anche i motociclisti e i ciclisti più bravi e attenti, che rischiano sempre di infilare per sbaglio le ruote nei binari oppure di non riuscire a controllare gli sbalzi causati dalla marcia sulla tipica pavimentazione stradale milanese.