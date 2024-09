Milano. Bel colpo della polizia: 3kg di hashish, 2 arresti e il cane affidato a una vicina

Letture: 2.386

A Milano, gli agenti del commissariato Comasina hanno arrestato due egiziani, di 34 e 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati con circa 3 kg di hashish da suddividere in dosi. L’operazione si è svolta ieri mattina nell’ambito di un’indagine volta a contrastare il traffico di droga nella zona nord della città. La Squadra Investigativa del Commissariato Comasina aveva individuato un appartamento in via Lario come possibile luogo di stoccaggio di stupefacenti.

L’operazione

Intorno alle 12.30, i poliziotti hanno osservato i movimenti sospetti dei due uomini. Il 24enne è stato visto uscire dallo stabile e dirigersi verso un minimarket in viale Stelvio, mentre il 34enne, uscito poco dopo, si è incamminato con il proprio cane verso un parco nelle vicinanze. Entrambi sono stati fermati e controllati: il 24enne, che è irregolare, con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato con tre grammi di hashish. Il 34enne non aveva dell’ hashish, ma aveva con sé il mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di accedere all’appartamento e alla cantina.

La perquisizione e il cane

Durante la perquisizione dell’appartamento, la polizia ha scoperto un borsone contenente 30 panetti di hashish, per un totale di 3 chili. Altri 15 grammi di hashish erano sul tavolo della cucina. Gli agenti hanno inoltre trovato un bilancino di precisione e 4.500 euro in contanti nascosti in una borsa nella camera da letto. I due uomini sono stati immediatamente arrestati e portati nelle camere di sicurezza della questura. Al 34enne è stato dato il tempo di trovare qualcuno che si occupi del suo cane mentre lui non c’è. Lo ha infine affidato a una vicina di casa.

