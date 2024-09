Dirottamento aereo. E’ stato un topolino clandestino

Letture: 2.322

Un topolino è salito clandestinamente a bordo e ha causato un dirottamento aereo, quando è saltato fuori dal contenitore del pasto di una signora. SI tratta del volo Oslo – Malaga, della Sas, la Scandinavian Airlines che si è diretto verso l’aeroporto più vicino, quello di Copenaghen, in Danimarca.

La decisione è stata presa anche perchè non si capiva dove si era infilato il topolino dopo essere uscito allo scoperto, e c’era il rischio che, per quanto la storia abbia divertito anche gli stessi passeggeri, il clandestino andasse a rosicchiare qualche cosa d’ importante per mantenere il controllo del volo. Fra le tante notizie di oggi c’è anche questa, che fa sorridere nonostante l’emergenza che ha causato, ed è successa mercoledì scorso.

Il topo nel pasto

Nel momento in cui la passeggera ha aperto il suo pasto e ci ha trovato dentro un topolino vivo si è generato un certo scompiglio tra i passeggeri, ma il motivo del dirottamento aereo non è stato il panico fra i passeggeri, che erano invece molto interessati a vedere il topo clandestino. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza collettiva.

Il comandante dell’aereo ha deciso infatti di deviare il volo verso Copenaghen ed effettuare un atterraggio d’emergenza poiché la presenza del roditore rappresentava un rischio per il corretto funzionamento dell’aereo, in particolare per il pericolo che potesse rosicchiare i cavi elettrici. Un portavoce della SAS ha spiegato che si tratta di un evento “estremamente raro”, e che è stato predisposto uno scambio di aerei per consentire un’ispezione approfondita.

I dirigenti si sono preoccupati, ma i passeggeri si sono divertiti

Contrariamente alle aspettative, i passeggeri non si sarebbero mostrati particolarmente sconvolti. Alcuni hanno persino condiviso foto e commenti ironici sui social media. Un passeggero ha raccontato su Facebook e poi alla BBC che la reazione a bordo era di divertimento più che di panico. Un’ assistente di volo ha detto che non aveva mai visto un evento simile in 40 anni di carriera. Una volta atterrati a Copenaghen, ha fatto sapere la SAS, i passeggeri sono stati riprogrammati su un altro volo per Malaga e hanno raggiunto la destinazione senza ulteriori problemi, o clandestini, a bordo.

In realtà, in quasi tutto il mondo i pasti serviti a bordo degli aerei vengono caricati già confezionati, quindi la colpa della presenza dell’intruso potrebbe essere di chi ha preparato il pasto a terra. Al topolino clandestino è quindi andata anche bene. Poteva finire nella confezione di un piatto che andava riscaldato nel forno a microonde della cambusa dell’aereo.

Invece, dopo aver causato il dirottamento aereo, il topolino è stato scaricato a Copenaghen, dove l’aereo è stato ispezionato a dovere. Non sappiamo però se l’ispezione dell’aereo si è conclusa con la cattura del clandestino, oppure se è riuscito a fuggire dall’aereo e a rifugiarsi, al sicuro, in qualche cucina di Copenaghen.