Gudo Visconti. Bancomattari fanno saltare il bancomat delle poste

Durante la scorsa notte, una banda di persone sconosciute hanno fatto saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale di Gudo Visconti, in via Monte Grappa. I bancomattari hanno utilizzando dell’esplosivo per forzare la cassa continua del bancomat, seguendo una delle tecniche ormai conosciute, introducendo cioè dell’esplosivo nelle bocchette di uscita del denaro tramite delle sottili “marmotte”, delle sottilissime scatolette. L’esplosione è stata molto forte e solo per una colpo di fortuna non ci sono stati dei feriti.

Tuttavia, lo stabile in cui si trova la posta è stato dichiarato momentaneamente inagibile, in attesa di verifiche sui danni strutturali che ha subito. La posta rimane chiusa. Dai primi conteggi è risultato che i bancomattari hanno portato via 40.000 euro.

Le indagini per identificare i colpevole sono attualmente in corso e sono condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Rosate, che è competente per territorio.

