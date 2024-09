Rapina allo smoking Planet di Casorezzo

Letture: 4.291

Ieri, intorno alle ore 11.30, a Casorezzo (MI), in via Legnano, un uomo è entrato armato di pistola nella tabaccheria “Smoking Planet” e minacciando la titolare si è fatto consegnare il contenuto del registratore di cassa.Poi è fuggito, facendo perdere velocemente le sue tracce. La titolare ha chiamato subito il 112 e sul posto sono arrivati subito una pattuglia della polizia locale di Casorezzo e una radiomobile dai Carabinieri della stazione di Busto Garolfo, compagnia di Legnano.

Annunci

attualmente le indagini sono in corso con l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, è l’ascolto di possibili testimoni. Carabinieri stanno cercando di dare un volto al rapinatore e di chiarire in modo esatto la dinamica, perché la rapina è avvenuta pochi attimi dopo che era passata una battaglia della polizia locale punto segno che il rapinatore era accostato e ha agito dopo averla vista allontanarsi. Potrebbe quindi essere stato visto e riconosciuto. Non si esclude, però, che il colpevole sia uno dei tossici che in queste settimane danno imperversando a Ossona e nei paesi confinanti..

Annunci