L’impatto della Smorfia napoletana sulla cultura dei casinò occidentali

Gli italiani sono un popolo di veri appassionati di sport e di pronostici sportivi. Lo dimostrano settimanalmente le diverse competizioni nazionali di Serie A e Serie B, ma anche le più importanti manifestazioni sul piano globale. Pensiamo per esempio all’appuntamento dei recenti US Open di tennis, che hanno visto trionfare Jannik Sinner come primo italiano nella storia. Va detto però che la cultura italiana delle scommesse non passa solo attraverso le scommesse sportive, ma anche attraverso i casinò online.

E forse non tutti sanno che esiste un legame particolare tra queste due attività di intrattenimento, ed è rappresentato dall’impatto assoluto della smorfia napoletana. Infatti, non tutti sanno che, si fa spesso riferimento alla smorfia per attribuire numeri a circostanze, occasioni particolari e sogni. Questi numeri diventano poi il motivo trainante di una scommessa, poiché la loro interpretazione permette di puntare su uno o più risultati, attuando così una propria strategia. In questo articolo sarà possibile capire cosa si nasconde dietro a questo fenomeno che ha sicuramente scritto parte importante della nostra tradizione.

Da dove nasce la smorfia napoletana e la sua tradizione

Nessuno si aspettava che il suo nome derivasse direttamente da “Morfeo”, Dio dei sogni e rappresentazione perfetta di tutto ciò che rappresenta la smorfia. E questo aspetto ci svela già molto sulla tradizione della smorfia napoletana. Sembra che le sue origini siano legate alla Cabala ebraica e all’associazione di numeri a persone, cose e situazioni, fatti e sogni. Oggi rappresenta un simpatico “gioco” di superstizione che si applica anche nel mondo delle scommesse . Per approfondire le sue origini, consigliamo la lettura attenta di una guida di approfondimento che è contenuta al link askgamblers.com/it/notizie-gambling/blog/la-smorfia-napoletana-dalla-a-alla-z, dove è possibile scoprire come questa tradizione ha iniziato a influire sulle scommesse dei giocatori.

Ma in che modo si utilizza il “potere” dei sogni per scommettere? La storia ci insegna che, dopo aver sognato qualcosa di particolare o vissuto un momento speciale, bisogna subito affidarsi all’interpretazione. Si ottengono i relativi numeri associati agli scenari vissuti in sogno, sfruttando la presenza di un apposito libro di cui parleremo tra poco, e si usano per piazzare le proprie scommesse alla lotteria. O meglio non più solo alla lotteria ma anche alle più recenti piattaforme online. Ogni giocatore infatti si crea il proprio sistema e strategia di scommessa, affidando a queste superstizioni anche la possibilità di sfidare la dea bendata.

Interpretare i sogni per giocare i numeri: da dove si comincia

Esistono tantissime figure rappresentative nella smorfia napoletana, che aiutano così a interpretare i sogni fatti attraverso veri e propri libri informativi. Tradizionalmente troviamo dei libri che presentano immagini e illustrazioni di diversi oggetti, animali o casistiche comuni. Ed è qui che la singola persona potrà iniziare a cercare il materiale per rintracciare i numeri che inconsciamente ha sognato.Consultando questo libro dei sogni è possibile così ricostruire l’intera scena e a quel punto i numeri diventano un messaggio diretto per provare a sfidare la fortuna al casinò.

Questa usanza tipica napoletana si è, in un primo momento, affermata con forza al sud, fino a diventare un’abitudine di molti giocatori italiani, a prescindere dalla loro provenienza. I numeri della smorfia arrivano fino a 90 e, oltre a fare riferimento ai numeri stessi della lotteria, aiutano a estrarre una presunta combinazione vincente da giocare. Ciò che incuriosisce è la comunicazione che un giocatore crea con il suo inconscio, per provare a potenziare la sua azione di gioco.

I numeri più “famosi” che fanno parte della nostra Cultura

Abbiamo citato il Lotto come punto di riferimento per scommettere i numeri, ma anche la tombola è un ottimo richiamo per chi crede o vuole utilizzare la smorfia napoletana per fare delle buone scommesse . Ma il tipo di influenza che ha la smorfia sul nostro quotidiano va ben oltre! Ci sono dei numeri che ormai sono entrati a fare parte del nostro modo di parlare, poiché sono i più conosciuti e usati anche per conversare. L’uso di alcune citazioni o riferimenti è comune per raccontare e descrivere anche fatti di cronaca italiana, oltre ad essere spesso citati quotidianamente nelle nostre conversazioni.

Pensiamo per esempio al “48”, che rappresenta “il morto che parla”, oppure quante volte capita di ironizzare citando il motto “la paura fa 90”, che richiama proprio il significato del numero per la smorfia. E ancora, come dimenticare il numero “77”, ovvero le “gambe delle donne”, spesso usato come citazione nei film della commedia italiana.

Come è cambiato l’uso della smorfia napoletana nel gioco d’azzardo

Per riuscire a comprendere il ruolo chiave che ha la smorfia nel gioco d’azzardo è opportuno valutare un paio di dati. Secondo i report di Agimeg degli ultimi anni, in Italia la regione che fa registrare il più alto numero di scommesse è proprio la Campania. Si punta molto sui giochi di carte, sfruttando una buona connessione internet e il proprio computer o dispositivo mobile. Online ormai si può infatti scommettere anche sul Lotto, oppure provare una strategia che permette di aprirsi alle tecniche da usare nei casinò online.

Non a caso i report ci svelano che il lotto è sempre una realtà bella forte per chi ama scommettere e fare pronostici, ma è in calo rispetto ad altri giochi da casinò, compreso il bingo. Per questo sono nati veri e propri forum, community per fornire ai giocatori un quadro chiaro di come usare la smorfia per le proprie scommesse a distanza. Un nuovo approccio che i giocatori più esperti hanno iniziato a utilizzare e condividere anche con i principianti.

Conclusione

Se parliamo di italianità, di tradizione e di numeri, è spontaneo fare subito riferimento alla smorfia napoletana, applicata ormai nel lotto, nel bingo, anche all’interno degli stessi casinò online. Si tratta sicuramente di un fenomeno culturale che rappresenta perfettamente la nostra tradizione e descrive ciò che siamo.Sicuramente la smorfia non si basa su dati certi, ma aiuta a rafforzare la connessione che ogni persona vive con il suo inconscio. E permette così di poter provare a divertirsi sfruttando le principali attività. di scommessa che sono proposte sui casinò online con licenza.