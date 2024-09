Sangue al Corvetto. 19enne aggredito con una bottiglia rotta. È grave

Letture: 3.627

Questa mattina presto, intorno alle 3:40, c’è stata un’aggressione in viale Omero, altezza del numero civico numero 20/24, nel quartiere Corvetto a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato ferito durante una lite iniziata in piazza Gabrio Rosa. Secondo quanto è riferito dalla vittima e da un suo amico, entrambi positivi per vari reati allo SDI, il sistema digitale interforze.

Un gruppo di circa 10 persone descritte come centro africani li avrebbe aggrediti e picchiati. Uno di questi, aveva una bottiglia rotta. La vittima, che come il suo amico è di origine tunisina, è stata colpita alle spalle con il vetro rotto della bottiglia, che è penetrata fino a danneggiargli un rene. La chiamata al 112 è arrivata alle 3:40 per un soccorso generico ad una persona, ma quando i soccorritori della Croce Oro di Milano sono arrivati sul posto, si sono resi conto che il 19enne era stato ferito durante un’aggressione e hanno richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.

Intanto hanno stabilizzato il ferito e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Una pattuglia del commissariato Mecenate, si ê recato in emergenza sul posto e alle quattro del mattino circa sono quindi iniziate le indagini che sono attualmente ancora in corso. Gli agenti di polizia stanno procedendo alla visione delle immagini delle telecamere presenti in zona e con l’ascolto di eventuali testimoni che possano dare elementi per identificare gli aggressori.

